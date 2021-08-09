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TIMETURK / EKONOMİ / Brent petrolün varil fiyatı 69,08 dolara düştü

Brent petrolün varil fiyatı 69,08 dolara düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 69,08 dolardan işlem görüyor.

7 Saat Önce
2021-08-09 09:54:24
Brent petrolün varil fiyatı 69,08 dolara düştü

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Cuma günü 72,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,29 düşüşle 69,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, yükselen ABD doları ve Çin başta olmak üzere Asya'daki yeni kısıtlamaların yakıt talebindeki küresel toparlanmayı engelleyebileceği endişeleriyle düşüş eğilimini sürdürdü.

Cuma günü yayımlanan ABD istihdam raporunda beklenenden daha güçlü verilerin gelmesi, ABD dolarını avro karşısında dört ayın zirvesine çıkarttı. Bu durum da petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı. ABD dolarının güçlü olması, petrolü diğer para birimlerini kullananlar için daha pahalı hale getiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,97 ile 70,70 dolar aralığının direnç, 68,79 ile 68,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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