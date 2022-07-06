Brent petrol ne kadar düştü? Brent petrol akaryakıt fiyatlarını ne kadar etkiler? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek?

Brent petrol ne kadar düştü? Brent petrol akaryakıt fiyatlarını ne kadar etkiler? Dalgalanan ekonomi son dönemde duruldu. Ekonomistlerin konuşmuş olduğu brent petrol düşüşü bekleniyor. Peki ama Bülent petrol ne kadar düşecek veya akaryakıt fiyatları bu düşüşler ne kadar etkilenecek? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek?