Brent petrol ne kadar düştü? Brent petrol akaryakıt fiyatlarını ne kadar etkiler? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek?
Brent petrol ne kadar düştü? Brent petrol akaryakıt fiyatlarını ne kadar etkiler? Dalgalanan ekonomi son dönemde duruldu. Ekonomistlerin konuşmuş olduğu brent petrol düşüşü bekleniyor. Peki ama Bülent petrol ne kadar düşecek veya akaryakıt fiyatları bu düşüşler ne kadar etkilenecek? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek?
2022-07-06 12:11:21
Brent petrol ne kadar düştü? Brent petrol akaryakıt fiyatlarını ne kadar etkiler? Dalgalanan ekonomi son dönemde duruldu. Ekonomistlerin konuşmuş olduğu brent petrol düşüşü bekleniyor. Peki ama Bülent petrol ne kadar düşecek veya akaryakıt fiyatları bu düşüşler ne kadar etkilenecek? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek?
Brent petrol ne kadar düştü?
Brent petrolün 113 dolar seviyesinden 70 dolar seviyesine inmesi bekleniyor. Gündemde konuşulan istatistiklere göre akaryakıt fiyatları normale dönecek.
Brent petrol akaryakıt fiyatlarını ne kadar etkiler?
Brent petrol geçtiğimiz aylarda 113-125 dolar seviyesinde dalgalanıyordu. İlerleyen aylar için öngörülen brent petrol seviyesi 70 dolar civarında.
Dolayısıyla akaryakıt fiyatlarının da %20-25 oranında düşmesi bekleniyor. Bu öngörü ilerleyen 4 ay için hesaplanıyor. .
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