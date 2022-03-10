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TIMETURK / EKONOMİ / Brent petrol ne kadar? 10 Mart 2022 brent petrol fiyatı

Brent petrol ne kadar? 10 Mart 2022 brent petrol fiyatı

Brent petrol ne kadar? Uluslarası piyasada petrol fiyatları merak ediliyor. Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? İşte 10 Mart 2022 brent petrol fiyatı...

2 Saat Önce
2022-03-10 09:59:09
Brent petrol ne kadar? 10 Mart 2022 brent petrol fiyatı

Uluslarası piyasada petrol fiyatları merak ediliyor. Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? İşte 10 Mart 2022 brent petrol fiyatı...

Brent petrol ne kadar?

Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Antalya Diplomasi Forumu marjında yarın Türkiye'de yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.

Kaynak: AA .

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