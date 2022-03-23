Boya sektörünün öncüleri bu fuarda buluştu

17 – 19 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Paintistanbul & Turkcoat fuarı gerçekleşti. Boya sektörünün öncü ve güçlü kuruluşları arasında yer alan Akçalı Boya da, Permolit ve Akçalı Sprey markalarıyla yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere fuardaki yerini aldı.

Boya ustalarının ve tüketicilerin boyaya ilişkin tüm beklentilerini maksimize ederek formüle ettiği Permomax ürün ailesinin en yeni üyesi Permomax Vual İpek Mat İç Cephe Boyası da fuarda tanıttı. Akçalı Boya'nın ürettiği Permomax Vual ürünü, su bazlı, kokusuz formülü, düşük VOC özelliği-insan sağlığı ve çevre dostu yapısıyla ziyaretçilerini “Çiçekten Duvarlar” mesajıyla karşıladı.

Akçalı Boya'nın bir diğer yeniliği ise kararsız müşterilerin hayatını kolaylaştıran PRD Şelale oldu. “Permolit Renk Dünyası-Şelale” makinesi sayesinde yüzbinlerce renk seçeneği arasında karar veremeyen tüketiciler, anında hazırlanan yaş numuneler sayesinde evlerinin dekorasyonuna en uyumlu renge kolayca karar verebilecek. “Stilini Keşfet, Rengini Bul, Güzelleşsin Dünyan!” sloganıyla PRD Şelale makinesi fuardan sonra gerçekleşecek olan etkinliklerde ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Akçalı Boya CEO'su M. Akın Akçalı yaptığı açıklamada, “Permolit markalı boyalarımız ve Akçalı, Motip, Carat markalı spreylerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine en iyi şekilde yanıt vermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz tüm AR&GE yatırımlarımız da günün gereksinimlerine ve tüketicilerin taleplerine dönük çözümler üretmeye odaklı. Bugün bu yaklaşımımız markamızın gerek Türkiye genelinde, gerekse 25 ülkede başarıya ulaşmasındaki en önemli etkendir. Geçtiğimiz Kasım ayında İngiltere'de, Şubat ayında ise Amerika'da fuardaydık. 17-19 Mart arasında da Paintistanbul fuarında yer aldık. Nisan ayında Sırbistan'da fuara katılım sağlayacağız hemen arkasından da Haziran ayında yine İngiltere'deyiz. Farklı ülke, kültür ve yöreden katılımcı ve ziyaretçilerin buluşma noktası olan fuarları yeni ürün ve hizmetleri tanıtmamız anlamında önemli bir fırsat olarak görüyoruz, hepsinin ortak paydası “yerelde lider, dünyada etkin” markalar yaratma yolculuğumuza hizmet ediyor olmalarıdır” dedi. .