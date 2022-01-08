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TIMETURK / EKONOMİ / BOTAŞ’tan ‘doğalgaz borcu’ açıklaması

BOTAŞ’tan ‘doğalgaz borcu’ açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, vadesi geçmiş doğalgaz borcu olduğu iddiası üzerine açıklama yaptı.

18 Dakika Önce
2022-01-08 00:31:57
BOTAŞ’tan ‘doğalgaz borcu’ açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda BOTAŞ'ın ana faaliyet konusu olan doğalgaz ticaretinden kaynaklı borçlarını ödeyebilmesi için 2 milyar dolar finansman arayışında olduğu iddiası nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı ortaya çıktığı anlatıldı.

BOTAŞ'ın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Kuruluşumuz, etkin ve verimli bir finansal yönetim doğrultusunda finansal yapısının güçlendirilmesi, kullandığı finansal enstrümanların çeşitlendirilmesi, yatırım projelerinde verimlilik oranlarına pozitif yönlü etki eden uzun vadeli borçlanma araçlarının kullanılabilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacında finansal kaldıracın etkin olarak sağlanabilmesi amacıyla yalnızca ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarından finansman sağlamaktadır. Kuruluşumuzun bu iddialara konu olan ana faaliyet konusu kapsamında vadesi geçmiş doğal gaz borcu bulunmamaktadır. Bahse konu açıklamalar kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik maksatlı açıklamalar olup, kuruluşumuz arz güvenliğiyle ilgili çalışmalarını büyük bir ciddiyet ve sorumluluk ile yerine getirmektedir." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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