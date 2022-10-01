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BOTAŞ duyurdu! Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

BOTAŞ, gerçekleşecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İran-Türkiye Doğalgaz Boru Hattından 2-9 Ekim arasında gaz akışının duracağını bildirdi.

47 Dakika Önce
2022-10-01 11:34:48
BOTAŞ duyurdu! Türkiye'ye 8 gün gaz akışı olmayacak

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, durum nedeniyle arz-talep dengesiyle ilgili bir sorun öngörülmediği aktarıldı.

Açıklamada, "İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Gürbulak giriş noktasından iletim şebekemize 8 gün boyunca doğal gaz teslimatı yapılamayacaktır. Planlı bakım ve onarım çalışmaları esnasında ulusal iletim şebekesinde arz-talep dengesiyle ilgili herhangi bir sorun öngörülmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

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