BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi

İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğramasından sonra sanayiye yönelik uygulanan enerji kısıtlaması kaldırıldı.

İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğramasından sonra sanayiye yönelik enerji kısıtlaması başlamıştı. BOTAŞ'tan bugün yapılan açıklamada sanayiye yönelik kısıtlamanın yarın sabah 08:00'de sona ereceği ifade edildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada kısıtlamanın yarın sabah saat 08:00 itibariyle sona ereceği ifade edildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle;

"Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. "

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