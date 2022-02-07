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BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi
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BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi

İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğramasından sonra sanayiye yönelik uygulanan enerji kısıtlaması kaldırıldı.

42 Dakika Önce
2022-02-07 15:32:10
BOTAŞ duyurdu: Sanayi tesislerine uygulanan kısıtlama sona erdi

İran'dan gelen doğalgazın kesintiye uğramasından sonra sanayiye yönelik enerji kısıtlaması başlamıştı. BOTAŞ'tan bugün yapılan açıklamada sanayiye yönelik kısıtlamanın yarın sabah 08:00'de sona ereceği ifade edildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada kısıtlamanın yarın sabah saat 08:00 itibariyle sona ereceği ifade edildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle;

"Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz. "

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