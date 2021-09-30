Borsalarda tepki denemeleri geldi

Son günlerde biraz satış yiyen Avrupa Endekslerinde de tepki geldi...BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375’e kadar düzeltme görüldü. 1400 seviyesi önemli direnç haline geliyor.

Önceki gün % 0.57 düşen BIST 100 Endeksi dün % 0.59 yükselerek tepkisini verdi. Son günlerde biraz satış yiyen Avrupa Endekslerinde de tepki geldi. FTSE100 % 1.14, IBEX35 %1.25, DAX40 %0.77 arttı. ABD de ise kapanışa doğru gelen satışlara rağmen Dow ve S&P500 artıda kapandı.

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; bu sabah bu tepki hareketinin devam ettiği görüldü. Asya'da Çin ve Kore endeksleri artıda. Asyada bir yönetim değişimi haberi var: Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti başkanı dün değişti ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio 4 Ekim'de Mecliste başbakanlık görevini üstlenecek. Bu arada bu sabah Çin'de resmi imalat PMI 50.1'den 49.6'ya geriledi ki 1.5 yıl sonra ilk kez daralmaya işaret etti.



Borsada son halka arz olan şirket olan Margün Enerji, 830 milyon TL sermaye artışı yoluyla şirkete kaynak sağlamıştı. MAREN payları Borsa'da bugün işlem görmeye başlayacak. Bu akşam, SPK bülteninde yeni bir arz haberi gelebilir. Türkiye'de rekor sayıda ve rekor büyüklükte halka arzlar sürerken dünyada da aynı trendin olduğunu biliyoruz. Dün açıklanan veriye göre yılın ilk dokuz ayındaki arz sayısı 2000'deki dotcom balonundan bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi. 9 aylık arz büyüklüğü 421 milyar dolar ile rekor kırdı. Ama ilk 6 aylık 350 milyar dolar olduğu dikkate alınırsa bir yavaşlama var denilebilir.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin Soçi'de buluştu. Sonrasındaki açıklamalar ılımlıydı. Bu görüşmeyi haber yapan Amerikan New York Times gazetesi, BM toplantısı için New York'ta bulunduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili bölümünü de yayımladı. Türkiye'nin S-400'leri almasının ABD ile yol açtığı sürtüşmelere değip değmediğine yönelik soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bence buna değerdi. Savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz." yanıtını verdi.

ABD'de bir süredir gündemde olan borç tavanı meselesi çözülüyor gibi. Dün Temsilciler Meclisi, borç limitini askıya almaya yönelik yasa tasarısını onayladı. Ancak bir sorun var: Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden 212'ye karşı 219 oy ile geçti. Yani bir uzlaşı var denilemez. Hazine Bakanı Yellen, Kongre'ye gönderdiği mektupta federal borçlanma tavanına 18 Ekim'de ulaşılacağını belirtmiş ve borçlan tavanının o tarihe kadar artırılması veya askıya alınması gerektiğini ifade etmişti.

ABD Dolar Endeksi, 94.4 seviyesinin üstüne çıkarak 2020 Kasım sonrası zirveyi gördü. USDTRY kuru gece saatlerinde 8.95 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu sabah ise 8.89 seviyelerinden işlem görmekte. Bugün ayın son günü olduğundan yurtiçinde Dış Ticaret Dengesi açıklanacak. Almanya'da İşsizlik Oranı ve Öncü TÜFE, İngiltere ve ABD'de büyüme verileri gelecek.



Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde Eylül sonunda 1375'e kadar düzeltme görüldü. 1400 seviyesi önemli direnç haline geliyor.

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