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TIMETURK / EKONOMİ / Borsadan kapanış rekoru

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 2.311,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

47 Dakika Önce
2022-04-04 19:03:59
Borsadan kapanış rekoru

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,22, holding endeksi yüzde 2,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,82 ile ticaret oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,65 değer kazanarak 2.311,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Yüksek seyreden enflasyon üzerinde, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu gıda ve enerji fiyatları kanalından gelen yukarı yönlü baskıların arttığını belirten analistler, bunun da para politikalarına yönelik şahin beklentileri beslediğini söyledi.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 seviyesinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA .

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