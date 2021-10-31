Borsada yükseliş devam edecek mi?

Merkez’in hızlı faiz indirim kararlarının ardından Borsa İstanbul’a ilgi arttı. Güçlü gelen üçüncü çeyrek bilançolarının da etkisiyle BİST 100 Endeksi, 9 işlem günü soluksuz yükseldi.

Merkez Bankası merkezli gelişmeler tüm yıl piyasalar tarafından yakından izlendi. Yönetim katında yaşanan değişiklikler, sürpriz faiz kararları piyasalarda anında fiyatlara yansıtıldı. Merkez Bankası'nın yılın son aylarında beklenen faiz indirimleri sürpriz şekilde eylül ayında başlamıştı. Başlama zamanının ardından ekim ayındaki 200 baz puanlık indirim kararı da piyasaları ters köşeye yatırmıştı. Zira genel beklenti 50-100 baz puan seviyelerindeydi. Evet Merkez'in iki ayda yaptığı 300 baz puanlık indirimin ardından yaptığı ‘bu yıl indirim için sınırlı yer kaldı' açıklaması kalan 2 ayda en az bir indirim daha gelebilir yönündeki beklentileri artırdı.

9 günlük soluksuz artış

Faiz cephesinde yaşanan bu gelişmeler, döviz piyasasında kurları yukarı taşırken Borsa İstanbul'a pozitif olarak yansımış durumda. 15 Ekim'de 1.397 puanı gören BİST 100 Endeksi, 2 haftada soluksuz yükselerek 1.520 puanın üzerine çıktı. Bu süreçte Borsa İstanbul'da yaşanan artış yüzde 9'a ulaştı. Mevduat faizlerinde yaşanan gerilemenin ardından yatırımcılar daha yüksek getiri arayışına girdi ve ilk adres Borsa İstanbul olarak öne çıktı. Ayrıca üçüncü çeyreğe yönelik güçlü gelen şirket bilançoları Borsa İstanbul'daki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme oldu.

1.520 puan seviyesi önemli

Peki, Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cuma günü işlemlerin yapılmadığı Borsa İstanbul, yarım seansın ardından Perşembe gününü 1.522 puandan tamamladı. BİST 100 Endeksi'nde 1.520 puan seviyesi ara direnç bölgesi durumunda. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 1.532-1.550 puan seviyesine doğru bir hareket olabilir. Bu seviyeler üzerinde ise tarihi zirvelerin bulunduğu 1.590 civarı gündeme gelebilir. Ancak kısa vadede endekste bir kâr satışı gelebileceğini düşünenlerin sayısı da oldukça fazla. Olası geri çekilme durumunda ise aşağıda 1.510-1.500 puan seviyeleri ilk destek noktaları. Altında ise 1.484 puan seviyesi önemli. Fakat Borsa İstanbul'da gelecek kâr satışları mevcut koşulların devam etmesi halinde büyük ihtimalle tepki alımlarıyla karşılaşabilir.

Uzun vade için fırsat kapısı

Borsada kısa vadede dalgalanmalar olsa da uzun vade düşünen yatırımcılar için mevcut seviyeler ‘çok ucuz' olarak görülüyor. Öyle ki Borsa İstanbul'un fiyat/kazanç oranı diğer ülke borsalarıyla karşılaştırıldığında bu söylem daha net anlaşılıyor. Borsa İstanbul'da fiyat/kazanç oranı şu an 6.5 seviyelerinde. Bu oran Rusya'da 7.8, Japonya'da 9.86, Meksika'da 13.27, Çin'de 15.14, İngiltere'de 17.09, Fransa'da 20.58, ABD'de ise 27.65 seviyesinde. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların iştahını kabartacak gelişmeler olduğu bir dönemde Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketin daha sert olabileceği düşünülüyor. Ancak uzun vadeli yatırım yapacakların hisse seçimi de önemli. Temettü verimi yüksek hisseler bu süreçte öne çıkabilir.

Piyasaların gündemi yoğun

4 gün üst üste düşerek yüzde 1.55 seviyesine gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Büyümede yavaşlama görüleceği beklentileri ABD Hazine tahvil getirilerinde bir geri çekilmeye neden oluyor. Hafta sonu G-20 Zirvesi, 1-2 Kasım İklim Zirvesi ve olası bir Erdoğan-Biden görüşmesi, ayın 3'ünde içeride açıklanacak enflasyon rakamı ve Fed toplantısı piyasaların yakından takip edecekleri ana gündem maddeleri. Ayrıca ABD'nin China Telecom'un biriminin ABD'de faaliyet iznini iptal etmesi iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden artırdı.

Dolarda 9.41 TL seviyesi kritik

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporunda enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2021 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 14.1'den yüzde 18.4'e yükseltildi. Enflasyonun yüksek seyrini koruduğu bir ortamda yapılan Faiz indirimleri Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi azaltabilir. Dolayısıyla dolarda yaşanacak olası geri çekilmeler yurt içi yerleşikler tarafından alım fırsatı olarak görülebilir. Öte yandan düşen faizler, tüketim harcamaları için vatandaşları döviz bozmak yerine TL cinsi krediye yönlendirebilir. Kısa vadede teknik olarak 9.41 TL'nin altına inilmedikçe dolarda yükselişin devamı beklenebilir. Yukarıda ise 9.67 ve 9.70 TL ilk direnç seviyeleri.

(Ufuk Korcan /Dünya)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.