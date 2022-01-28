DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Jandarma personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Jandarma personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor
Apple darphane gibi para basıyor
Jandarma personel alımı 2022 | Jandarma iş başvurusu başladı mı? Jandarma 104 personel alımı şartları neler?
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Yeni katılımlar olabilir
Davutoğlu'nun cevabı kulisleri hareketlendirdi
Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış ne dedi? Fırat Tanış 'tiyatro' olayı nedir?
Ahmet Hakan, Fazıl Say'a sahip çıktı
Mehmet Barlas: Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir
Altında son 2 ayın en kötü haftası
Domino's Pizza'ya siber saldırı: Kişisel veriler çalındı mı?
AGİ kalktı! Asgari ücrette ayrıntılar netleşti
Korkutan görüntüler! Morgda yatan adam birden canlandı
Fransa'da başörtülü kadın futbolculardan Senato'ya 'maçlı protesto'
Fırat Tanış, Cumhuriyet ile Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu!

TIMETURK / EKONOMİ / Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor

Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor

Borsa İstanbul BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.

19 Dakika Önce
2022-01-28 09:23:04
Borsada yukarı adım kuralı devam ediyor

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik 25-27 Ocak döneminde uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da devam etmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş