Borsada ralli için geri sayım başladı

2021 yılına 1.635 seviyesinde başlayan BİST 30 endeksi ile 1.476 seviyesinde başlayan BİST 100 endeksindeki dalgalanma sürecinin yerini son iki ayında yükselişe bırakması bekleniyor. Geçmiş dönem verileri incelendiğinde iki endeks de Mart 2021’e kadar kadar dalgalı bir seyir izlemiş, ardından TCMB’de yaşanan başkanlık değişikliği ve yabancı yatırımcı çıkışının hızlanmasıyla gerileme yaşanmıştı.

BIST 30, 23 Mart'ta 1.420 seviyesine kadar gerilerken BIST 100 1.377 seviyesine kadar indi. O dönemde BİST'ten umudunu kesen yatırımcılar beklemede kalmıştı. Haziran ortasına kadar kademeli bir yükseliş kaydeden endeksler, Fed toplantısı kararlarına bağlı olarak kademeli bir düşüş trendine girmişti. BIST 30 sene başından yılın ortasına kadar TL bazında yüzde 8,87 değer kaybederken dolar bazında yüzde 22 değer kaybetti. BIST 100 ise sene başından haziran sonuna kadar TL bazında yüzde 6,2 değer kaybederken dolar bazında yüzde 19,7 değer kaybetti. Bu kayıplar ekim ayından itibaren yerini toparlamaya bıraktı. BİST 100 endeksinde 20 Ekim Çarşamba günü 20 milyar TL seviyesinde işlem hacmi ile günlük bazda mayıs ayından bu yana en yüksek rakam görüldü.

Hafta boyunca yatırım araçları içerisinde borsaya yönelen yatırımcıların kazançlı çıktığı görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,99 kazançla 1.479,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.407,87, puanı, en yüksek 1.484,89 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,80 artışla 1.401,32 puana, Sanayi Endeksi yüzde 6,30 primle 2.675,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,72 kazançla 1.172,83 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,52 değerle 2.032,08 puana yükseldi.

Uzmanları değerlendirmelerine göre Borsa İstanbul'da tepki yükselişi güç kazanmış durumda ve direnç seviyeleri zorlanıyor. İlk direnç ise 1.485 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması beklentisi hakimBu durumda 1.510-1.520 sonraki direnç noktaları olabilir. Geri çekilmelerde ise ilk desteklerin 1.450-1.435 seviyelerinde olması bekleniyor. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülmeye başlansa da yükseliş hareketi gücünü koruyacak ve kasım ayında faizdeki aşağı yönlü seyrin etkisiyle rallinin yaşanması ihtimali güçlü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.