Borsada ralli bitti mi? Borsada devre kesici nedir?

Borsa iki kez yüzde 5 ve yüzde 7 düştüğünden devre kesti. Borsada devre kesici nedir?BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sonlandırmış gözüküyor. Borsada ralli bitti mi?

Türk Lirasında değer kaybı devam ediyor. 16 Aralık Perşembe günü TCMB faizi 100 baz puan indirmeden önce 15 TL seviyesinde iken bugün 17.50 seviyesi görüldü. 3 işgününde yüzde 16'lık kurdaki yükseliş, 15 Eylül 2021'den beri yani son 3 ayda 8.45'den beri yüzde 107 yapıyor. Gram altın ise bugün 1000 TL yi geçti.

Borsada yerlilerin hamlesi

Borsada; ihracatçı büyük sanayi şirketlerinin dolar bazında değeri kaybolmasın diye yükselişleri BIST100 Endeksini de sürüklemişti. Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre bu yükseliş son dönemde yerlilerin hamlesiydi. Çünkü Aralık'ın ilk günleri ve Kasım'ın son haftasında 162 milyon dolarlık satış yapan yabancılar Aralık'ın ikinci haftasında 104 milyon dolarlık hisse satmıştı.

Borsa iki kez devre kesti

17 Aralık Cuma günü, bir kurumdan gelen yoğun yabancı satışların tetiklemesi sonrasında borsada satışların artması ile Borsa iki kez yüzde 5 ve yüzde 7 düştüğünden devre kesti. Pay piyasasında 90 milyar TL hacim ile rekor kırıldı. Gün sonunda VIOP tabanda kapandı. BIST 100 2406 seviyesi ile yeni zirve rekoru gördükten sonra günü yüzde 8.52 düşüşle, 2,084.47 puandan kapattı. 6 Ekim'de 1371'den kapanan endeksteki yükseliş 2 ayda yüzde 75 oldu.

Açığa alım önlemleri

Bugün için aracı kurumların; Vadeli işlemler, özkaynaklı hesaplar, kredili işlemler ve açığa alımlar konusunda çeşitli önlemler aldığı görülmektedir. Borsa da BIST50'de açığa satış imkanı için bugüne özel yukarı adım kuralı uygulanmasına karar vermiştir.Noel tatilinin başlayacağı yeni haftaya Asya piyasalarında negatif başlangıç dikkat çekiyor. ABD Endeks futureları da negatifte başladı.

Borsada ralli bitti mi?

BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sonlandırmış gözüküyor. 2150 altında hedge gerekebilir.

Borsada devre kesici ne demek?

Borsada devre kesici, yatırımcıların belirli aralıkları aşan fiyat değişimlerinden olumsuz yönde etkilenmemesi adına Borsa İstanbul tarafından sağlanan bir nevi sigorta.Sözkonusu uygulama, piyasayı kısa süreliğine durdurup yatırımcının gözlemlemesine imkan tanıyor. Ayrıca panik satışlar, spekülatif ataklar ve anormal dalgalanmalar da frenlenmiş oluyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.