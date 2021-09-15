Borsada patinaj süreci

'Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 2 puan daha artırdı... Asya'da kayıp trendinin devam ettiği görülüyor. Bu yüzden BIST'e de baskı olabilir...'

Pazartesi günü 1,448'e kadar yükselip sonra günü % 0.03 kayıpla kapatan BIST100 Endeksi dün de 1,444'e kadar yükselip günü % 0.27 düşüşle 1,434.43 puandan kapattı. Dünkü en düşük 1,429 oldu. Avrupa borsalarında da % 0.5'e varan düşüşlerle kapanan endeksler oldu. ABD'de ise % 0.5-%0.8 arasında gerilemeler görüldü.Borsada bir nevi patinaj süreci yaşanıyor.

"Enflasyon geçici" söylemi

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; dünkü verilere göre ABD'de zamlar azaldı. Aylık TÜFE % 0.4 beklenirken % 0.3 arttı. Böylece yıllık TÜFE % 5.4'den % 5.3'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda % 4.3'den % 4.0'e geriledi. Gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış aylık TÜFE nisandan bu yana en düşük artışını % 0.1 ile kaydetti. Beklenti % 0.3'dü. Yani fiyatlardaki artış düzeyinde ciddi bir yavaşlama emaresi var. Bu da FED'in gelecek hafta gerçekleşecek FOMC toplantısında “enflasyon geçici” söylemini destekleyen bir unsur olacaktır. Fakat FED'in enflasyonu pek de iplemediğini önceki açıklamalarından görmüştük. Dolayısıyla istihdam verisi daha öncelikli olacaktır.

Merkez Bankası'nın "zorunlu" hamlesi

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 2 puan daha artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı % 21'den % 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise % 15'ten % 17'ye çıktı. TCMB'nin brüt rezervleri en son 3 Eylül'de 120 milyar dolara yükselmişti. Aynı gün itibariyle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 238 milyar dolara çıkmıştı.

Kayıp trendi devam ederken...

Bu sabah Asya'da kayıp trendinin devam ettiği görülüyor. Bu yüzden BIST'e de baskı olabilir. Bizde Europap Tezol Kağıt payları bugün itibariyle 13.87 TL fiyattan Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. TUIK 2020 yılı sektör bilançoları ile Temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak. Merkezi yönetimin Ağustos bütçe sonuçları da 11.00'de açıklanacak.

Temmuz sonunda 1341'den başladığı rallide Eylül başında 1485'e kadar giden BIST100 Endeksinde düzeltme hareketinde 1,427'ye kadar çekilme görüldü. 1,450 yeni direnç olarak izlenecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.