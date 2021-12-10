Borsada hangi yatırım aracı kazandırdı? Gram altın kaç lira? Dolar kaç lira oldu?

Yatırım araçları borsayı nasıl kapattı. Borsa nasıl kapandı. BIST günü nasıl kapattı? Hangi yatırımlar daha çok kazandırdı. Dolar kaç lira? Cumhuriyet altını ve gram altın kaç lira?

Yatırım araçları borsayı nasıl kapattı. Borsa nasıl kapandı. Hangi yatırımlar daha çok kazandırdı. Dolar kaç lira? Cumhuriyet altını ve gram altın kaç lira? Dolarda alış ve satış fiyatı ne kadar?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,55, altının gram satış fiyatı yüzde 1,92, dolar/TL yüzde 0,62, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı.BIST 100 endeksi, en düşük 1.898,62, en yüksek 2.053,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,55 artarak 2.035,48 puandan tamamladı.Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,92 kazanımla 795,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 artışla 5.260,00 liraya yükseldi.

Altın kaç lira oldu? Çeyrek kaç lira?

Geçen hafta sonu 1.261,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.285,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,62 değer kazanarak 13,8800 liraya, avro da yüzde 0,72 artarak 15,6800 liraya yükseldi.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,89 artışla 795,00 liradan tamamladı.

Cumhuriyet altını ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.285,00 lira, Cumhuriyet altını 5.260,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,89 yükselişle 795,00 liradan işlem gördü

Yatırım fonları kazandırdı mı?

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,92, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,95 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,16 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Dolar kaç lira oldu?

Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında doların alış fiyatı 13,8790 lira oldu.

Doların satış fiyatı ise 13,8800 lira

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.