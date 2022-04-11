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TIMETURK / EKONOMİ / Borsada günün ilk yarısında rekor

Borsada günün ilk yarısında rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.434,38 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2 Saat Önce
2022-04-11 16:00:54
Borsada günün ilk yarısında rekor

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından yedinci haftanın ilk işlem gününde 2.434,38 puana kadar yükselerek, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,51 ve 36,21 puan değer kazanarak 2.429,61 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,27, holding endeksi yüzde 2,68 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile finansalsal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubat ayında 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğundan yılın ilk çeyreğinde önemli kar artışı beklendiğini kaydederek, özellikle banka karlılıklarına ilişkin tahminlerin risk iştahını besleyen başlıca faktör olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının riskler kadar fırsatları da beraberinde getirdiğine değinen analistler, Türkiye ile batılı devletler arasında son dönemde iyiye giden ilişkilerin de Türk lirası varlıkları desteklediğini dile getirdi.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları ve Çin'de Kovid-19 salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının küresel pay piyasalarında risk algısını beslediğini ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimalinin de düşük seyreden risk iştahında önemli rol oynadığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.450 puanın direnç, 2.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti. AA .

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