Borsa yükseldi, altın, dolar ve petrol düştü

Dün, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması piyasalarda riskli görülen varlıklardan kaçışı beraberinde getirirken, bugün borsalarda yükseliş, altın, petrol ve tahvil fiyatlarında düşüşler görüldü.

Küresel piyasalarda dünkü negatif seyrin ardından bugün varlık fiyatlarında toparlanma ve dengelenme çabası etkili oluyor.

Dün, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması piyasalarda riskli görülen varlıklardan kaçışı beraberinde getirirken, bugün borsalarda yükseliş, altın, petrol ve tahvil fiyatlarında düşüşler görüldü.

Özellikle ABD ve Avrupa tarafından Rusya'ya karşı yaptırım açıklamaları, jeopolitik risklerin sınırlı kalabileceği ve kısa süre içinde tekrar diplomasiye dönülebileceği beklentilerini artırırken, yatırımcıların da yeniden borsalarda alıma yönelmelerini sağladı.

Avrupa borsalarında dünkü yüzde 3'ü aşan düşüşün ardından bugün neredeyse kayıpların tamamının telafi edildiği görülürken, Rusya'da RTS endeksi de yaklaşık yüzde 24 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünkü yüzde 8,17'lik sert düşüşün ardından bugün yüzde 5,46 yükseliş kaydetti.

New York borsası dün güne yüzde 3'e yakın düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın kayıplarını silmiş ve günü değer kazancıyla kapatmıştı. Bugün ise açılışın hemen ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Altın fiyatları ve dolar kuru geriliyor

Dün güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yükselen altın, petrol ve tahvil fiyatları ise düşüşe geçti.

Altının ons fiyatı, Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkmasının ardından 1.885 dolara kadar gerilerken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 93,9 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 1,88'e inmesinin ardından, etkisini artıran satışlarla tekrar yüzde 1,97 seviyelerine çıktı.

Dolar endeksi azalan dolar talebi ile bugün yüzde 0,4 değer kaybederek 96,7'ye gerilerken, Türk lirasının dolar karşısındaki yükselişi yüzde 1'e ulaştı.

Gün içinde 14,13'ü gören dolar/TL, şu dakikalarda 13,90'ın hemen altında işlem görüyor.

Dolar/Rus rublesi paritesi ise dün 88,98 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 azalışla 83,20 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, Ukrayna'daki gelişmeler ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, oynaklığın yüksek olması nedeniyle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

Diplomasiye dönüleceği yönündeki açıklamaların piyasaları pozitif etkileyeceğini aktaran analistler, enerji ve emtia fiyatlarında düşüşün devam etmesi durumunda pay piyasalarındaki yükselişlerin kalıcı olacağını kaydetti. AA .