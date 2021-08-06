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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,00, Dolar/TL yüzde 2,51, Euro/TL yüzde 1,64 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,89 değer kaybetti.

20 Saat Önce
2021-08-06 20:45:14
Borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi

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BIST 100 endeksi, en düşük 1.394,27, en yüksek 1.440,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,00 artarak 1.434,76 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 kayıpla 488,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 azalışla 3.241,00 liraya geriledi. Geçen hafta 799,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 792,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,51 değer kazanarak 8,6270 liraya, euro da yüzde 1,64 artarak 10,1610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,85 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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