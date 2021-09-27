Borsa ve dolar güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 artışla 1.393,19 puandan başladı. Dolar/TL ise, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 artışla 1.393,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,50 puan ve yüzde 0,61 artarak 1.393,19 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile spor, tek kaybettiren yüzde 1,21 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 1,20 azalışla 1.384,68 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladığını ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ​​​​​​​konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL 8,86 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL ise, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,86 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 8,8968'le tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından hafif gerileyerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 8,8836 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,8630 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 azalışla 10,3820'den, sterlin/TL de yüzde 0,17 değer kaybıyla 12,1260'tan satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 93,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710'dan işlem görüyor. Analistler, küresel bazda özellikle enerji arz ve tedariğinde yaşanan sıkıntılarla risk algısının arttığını belirterek, buna paralel piyasalarda oynaklığın yüksek seyrettiğini bildirdi. Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ​​​​​​​konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yüzde 1,44 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini kaydetti.

Öte yandan Piyasa, güne 49 milyar 838,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 103 milyar 484,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.