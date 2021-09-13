Borsa ve altın güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı. Altının gram fiyatı ise 486 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın da798 lira, Cumhuriyet altını 3.260 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 artışla 1.439,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 artarak 1.439,75 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,16 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,96 azalışla 1.438,72 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesiyle risk iştahının zayıf olduğunu bildirdi.

Yurt içinde bugün açıklanacak ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri, ABD'de ise bütçe dengesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın destek, 1.440 ve 1.455 seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 540 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyor.

Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı ise, haftaya düşüşle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşün dolar kurundaki artışla dengelenmesi sonucu yurt içinde yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 486,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 486,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.787 dolardan alıcı buluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının küresel ekonomideki toparlanmayı tehdit etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında şahinleşmesinin fiyatlamalarda zorlukları beraberinde getirdiğini bildirdi. Piyasalarda yön arayışının sürdüğünü dile getiren analistler, bu hafta, dünya genelinde sanayi üretimi ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler ve ABD'nin borç limitine ilişkin haber akışının da piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 dolar seviyesinin destek, 1.810 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.