Borsa sert düşüşle başladı
Geçen haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşayan ve iki kere devre kesici uygulanan borsa tarafında yeni hafta olumsuz fiyatlamalarla başladı.
2021-12-20 10:08:17
BIST 100 endeksinde Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından, yeni haftanın ilk işlem günü de hızlı kayıpla başladı.
BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başladı.
VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı da haftaya yüzde 5'in üzerinde düşüşle başlamıştı.
Borsa güne sert kayıpla başlarken, Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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