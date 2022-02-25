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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa sakin; günü yükselişle tamamladı

Borsa sakin; günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,46 değer kazanarak 1.952,40 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-02-25 18:51:28
Borsa sakin; günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,47 ve holding endeksi yüzde 5,67 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,57 ile spor oldu.

Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını, bu kapsamda yapılacak sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını vurgulayan analistler, haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Haftaya yurt içinde büyüme, dış ticaret dengesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2021 yılının 4. çeyreğinde yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. AA .

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