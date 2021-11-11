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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa rekor tazeledi

Borsa rekor tazeledi

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.642,08 puana taşıdı.

2 Saat Önce
2021-11-11 13:26:03
Borsa rekor tazeledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.642,08 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa yüzde 0,97 ve 15,83 puan değer kazanarak 1.639,92 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile bilişim oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi Türkiye'nin cari işlemler hesabının beklentilerin üzerinde fazla vermesinin ardından yükselişe geçerek gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.642,08 puana taşıdı.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylül ayında 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 18 milyar 444 milyon dolar oldu. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyordu.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin 31 yılın en yükseğine çıkmasının ardından faiz artışının beklenenden daha önce yapılacağı endişesi ve bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlikler sonrasında piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün Çin hükümetinin emlak şirketlerinin refinansman kısıtlamalarını gevşettiğini duyurmasının Asya pay piyasalarını desteklediğini bildiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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