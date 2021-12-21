DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Döviz endeksli TL mevduat hesabı hangi bankalarda var? Dövize endeksli Türk lirası hesabı hangi bankadan açılır?
Borsa İstanbul yine devre kesti
''Benzin ve motorinde ciddi bir düşüş bekliyoruz''
İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli
Döviz endeksli TL mevduat hesabı bugün başlıyor mu? Döviz endeksli mevduat hesabı nasıl açılır?
Bakan Nebati’den döviz endeksli TL mevduatına ilişkin açıklama
Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak hangi takımın teknik direktörü?
Hava Şartlarına Aldırmadan Bisikletle Dünya'yı Geziyorlar
Otomobil fiyatları düştü mü? Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatı düşer mi?
Korkutan açıklama: Türkiye'de de kapanma olabilir
Başakşehir - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bisiklet Konseptli Kafe Büyük İlgi Görüyor
Bakan Varank’tan dolar yorumu: Kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamıştır
Benzin indirim son dakika | Benzine indirim gelecek mi? Motorine (mazot) indirim mi geldi?
Antalyaspor - Kasımpaşa maçını donmadan HD olarak canlı izle!

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa İstanbul yine devre kesti

Borsa İstanbul yine devre kesti

Borsa İstanbul'da başlayan satışlar hızlandı ve BİST100 endeksi yüzde 5 düşüşün ardından yine devre kesti.

13 Dakika Önce
2021-12-21 12:22:24
Borsa İstanbul yine devre kesti

Güne bankacılık hisselerindeki yükselişlerle başlayan Borsa İstanbul açılışın ardından başlayan satış dalgasıyla yine devre kesiciye uğradı ve işlemler durdu.

Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi yüzde 4,95 düşüşle 1.954 puana geriledi.

Bankacılık hisseleri dövize dayalı tahvillerin bankalar aracılığı ile alınacak satılacak olması nedeniyle pozitif ayrışıyor. Bankacılık endeksi yüzde 2,33 yükselişte.

"Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 11:56:08 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama, 12:21:08'de eşleştirme yapılacak ve 12:26:08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 12:26:08'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12:26:08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. Birincil piyasa seansı 15:00'da bitirilecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12:26:08'de yeniden başlayacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş