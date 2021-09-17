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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı
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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 17 Eylül 2021 itibarıyla Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı.

2 Saat Önce
2021-09-17 11:38:01
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 17 Eylül 2021'den başlayarak Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı.

Borsa İstanbul, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapmahem de risklerini yönetme olanakları sağlayacak. Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dâhil edilerek saat 23:00'e kadar işlem görecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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