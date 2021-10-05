Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, Asya borsaları gerildi

Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi ile küresel pay piyasaları genelinde ise satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Asya tarafında Çin'in emlak sektöründeki likidite sorunları gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Gözler İstanbul ve dünya borsalarına çevrildi. İstanbul Borsası güne yükselişle başlarken, Asya borsalarında ise gerginlik yaşanıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.396,11 pandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,75 puan ve yüzde 0,13 artarak 1.396,11 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,65 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 0,51 değer kaybederek 1.394,37 puandan kapandı.

Analistler, artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi, Asya'da emlak şirketleri kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi ve teknoloji hisselerinde artan satış baskısıyla küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Bugün Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Asya borsaları geriledi

Öte yandan Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Artan petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri beslemesi ile küresel pay piyasaları genelinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Asya tarafında Çin'in emlak sektöründeki likidite sorunları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Evergrande Grup'un yapılandırma çalışmaları devam ederken, dün Çinli gayrimenkul geliştiricisi Fantasia Holdings 206 milyon dolarlık vadesi gelen borcunu ödeyemediğini bildirdi. Bu arada Tayvan'ın hava savunma sahasına Çin'e ait 52 savaş uçağının girdiğini duyurmasıyla jeopolitik gelişmeler de gündemin üst sıralarına yerleşirken, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai de Çin ile ticaret görüşmelerinin başlayacağı, ancak Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik tarifelerin hemen kaldırılmayacağı sinyalini verdi. Makro tarafta ise Avustralya Merkez Bankası bugün politika faizini beklentiler paralelinde değiştirmeyerek yüzde 0,10 düzeyinde bıraktı. Japonya'da ise eylülde enflasyon yüzde 0,3 artış kaydetti, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,8'e yükseldi. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi 1,5 ayın ardından ilk kez 27.500 puanın altını görürken, günü de yüzde 2,2 düşüşle 27.822 puandan tamamladı. Endeks böylece, son 5 işlem gününde yüzde 8'e yakın değer kaybetmiş oldu. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 111,2 seviyelerinde dengelendi. Kapanışta, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalarak 2.959 puan, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 7.248 puan oldu. Hindistan'da Sensex endeksi 59.284 puanla, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de 24.030 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altında bulunuyor. Çin piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor. Avrupa borsaları yükselişle açıldı Bu arada Avrupa borsaları ise, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,47 artarak 452,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,32 değer kazanarak 15.084 puan oldu. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,23 artışla 8.812 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 değer kazanarak 6.513 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artışla 7.051 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, 0,13 düşüşle 1,1604 seviyesinden işlem görüyor. Avrupa'da doğal gaz arzına ilişkin sorunlar gündemin odağındaki yerini korurken, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları enerji fiyatlarındaki artışı görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enerji fiyatlarının gelişimini dikkatle izlemek ve bütçe politikalarında bunu bir unsur olarak değerlendirmek konusunda anlaştıklarını bildirdi. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun yetişkinlere uygulanabilmesine karar verdi. Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini belirterek, oynaklığın yüksek kalabileceğini kaydetti. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, ayrıca dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.