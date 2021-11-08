DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu?
Otomobil devi Ford, Gölcük'teki üretimine ara verdi
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya verilen hapis cezası belli oldu
Süresiz nafaka mağdurları yeni düzenlemeyi bekliyor
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı
10 Kasım otobüsler ücretsiz mi? ETT 10 Kasım'da ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray 10 Kasım'da bedava mı?
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: 5. dalga başladı!
Altının primlenme oranı dolardan yüksek olacak mı?
Skywell fiyatı ne kadar? Skywell ET5 ne kadar? Skywell ET5 menzili ve özellikleri nedir?
Antalya konutta da yabancıların gözdesi
Gram altın rekora koşuyor
Ebe-Ebelik atama taban puanları | Sağlık Bakanlığı 2021 ebe atama kadro ve kontenjanı
Çorum FK adım adım zirveye!
2021 Ebe atama kadro dağılımı | Sağlık Bakanlığı Ebe atama sayısı kaç? Ebe kaç kişi atanacak?
Engelli öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı?

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi güne primli başlamasının ardından 1594 puan seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Endeks en son 17 Mart 2021 tarihinde 1589 puan seviyesini test etmişti.

1 Saat Önce
2021-11-08 12:06:10
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,37 artışla 1.589,43 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,16 ile iletişim oldu.

BIST 100 CUMA GÜNÜ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında geçen hafta artan risk iştahı ile çoğunlukla rekor kapanışlar gerçekleştirilmesinin ardından yeni haftanın sakin başladığını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Konferansı'nın açılışında yapacağı konuşma ile Avro Grubu toplantısına yönelik haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 ve 1.620 seviyelerinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş