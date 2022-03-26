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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa İstanbul'da kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı 2.175,51 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2022-03-26 19:43:15
Borsa İstanbul'da kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşırken, haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını da yukarıya taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,46 artışla 2.175,51 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.150 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 2.250 puanın direnç, 2.070 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti. AA .

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