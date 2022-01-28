Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.983,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,70 ile iletişim oldu.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler nedeniyle küresel pay piyasalarında işlem hacimlerinin düşük, oynaklığın ise yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesinde büyüme ve dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.880 seviyesinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor. AA .