DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Lavrov'dan Arap Birliğine övgü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni atamalar
Myanmar: Direniş güçleri ülkenin yarısını kontrol ediyor
Yellen’den küresel ekonomide oynaklık uyarısı
Abdullah Avcı'dan flaş maç sonu açıklaması: Biz bu ülkenin şampiyonuyuz
İran, casuslukla suçladığı akademisyeni idam edecek
Ünlü iş kadını Mariana Morais Over The Top SEO’nun %20 hissesini aldı
ABD istihbaratı: Putin, sıkıyönetim ilan edebilir
iPod üretimi durduruldu
Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki takım sayısını 36'ya yükseltti
Nebati: Fırsatçılara af yok
Elon Musk, Trump'ın yasağını kaldıracak
Göl kurudukça insan cesedi çıkıyor
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazancıyla 2.490,17 puandan tamamladı.

10 Saat Önce
2022-05-10 20:01:34
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 39 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,82 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,55 ile inşaat oldu.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerini arttırdığını, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha "şahin" politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu belirten analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını söyledi.

Yarının veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD, Almanya ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş