DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Nebati’den ‘büyüme’ açıklaması
Biden, Rus vatandaşı Yaroşenko'ya özel af çıkarmış
Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Putin’den tehdit! 'Yıldırım hızında misilleme yaparız'
İTO Başkanı Avdagiç: 'Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız'
Bayram öncesi üzen manzara; mezarlık suyla doldu
İTO Başkanı Avdagiç'ten 'fiyatlama' yorumu: Zarar getirir
Sadakatsiz neden yok, final mi yaptı? 27 Nisan Çarşamba Sadakatsiz niye yayınlanmadı? Sadakatsiz bitti mi? (58. bölüm)
Fransa'da iki mescide saldırı
Trabzonspor Antalyaspor'u yenerse şampiyon mu? Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon mu? Trabzonspor berabere kalırsa şampiyon olur mu?
İTO'dan Hünkâr Kasrı sergisi
İTO Başkanı Avdagiç: Hedefimiz, 2022'de BTM'den bir Turcorn çıkarmak
Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak
Rusya’nın haritası değişiyor mu? Lavrov’dan açıklama

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kazancıyla 2.451,43 puandan tamamladı.

43 Dakika Önce
2022-04-27 21:02:41
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş