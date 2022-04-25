DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
e-ticarete yeni kriterler geliyor
Altın ne kadar düştü? 26 Şubat Salı altın fiyatları | Gram altın, çeyrek altın, tam altın, reşat altın ne kadar?
İş eldivenleri hakkında bilinmeyenler
5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koyuldu
Yasak Elma 140. bölüm izle | Fox Tv Yasak Elma son bölüm (140.bölüm) izle | Yasak Elma yeni bölüm tek parça full HD izle
Austin, Washington'un Rusya stratejisini açıkladı
Erdoğan: Darbe anayasası kamburundan kurtulacağız
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Almanya'dan 40 diplomatını sınır dışı eden Rusya'ya tepki
Brezilya ile 10 milyar dolarlık ticaret hedefi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Erdoğan’dan tarıma yatırım açıklaması
Braga - Porto maçı canlı nasıl izlenir?
Bakan Çavuşoğlu Brezilya gazetesinde yazdı

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 2.482,60 puandan tamamladı

2 Saat Önce
2022-04-25 20:44:30
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,86 ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin BBVA'nın Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını yükseltmesiyle bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını belirtti.

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan payları için gönüllü pay alım teklifinde hisse başı fiyatı 12,20 liradan 15 liraya yükseltti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları ile Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş