DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Define kazısında yakalanan profesör: Cahillik ettik
Hailey Bieber felç mi geçirdi? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?
Polis memuru yazlıkta ölü bulundu
Otomotiv üretim ve ihracatında düşüş
Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu?
Trabzon'da yarın 15 Mart Salı okullar tatil mi? Trabzon'da 15 Mart okullar tatil oldu mu? Trabzon'da kar tatili uzadı mı?
Kazakistan’da piyasalar gergin! 10 bin dolar üstü altına yurt dışı yasağı
Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?
Borsa günü yükselişle tamamladı
İngiltere, el konulan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açacak
18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olarak mı geçiyor?
Emtia fiyatları rekor seviyelerden dönüş yaptı
FED toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı günü ve kararı
Almanya’da ayçiçek yağı krizi
Süper Lig Saran Grup kanalı S Sport'ta mı yayınlanacak? Saran Grup (Medya) kanalları hangileri?

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 2.088,48 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2022-03-14 19:05:53
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 3,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,78 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş