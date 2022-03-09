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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kazanarak 2.042,70 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-03-09 19:39:57
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,68, holding endeksi yüzde 2,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,03 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile madencilik oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasalarında başlıca risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak iki ülke arasında diplomasinin artabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini ifade eden analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını aktardı.

ECB'nin politika faizini değiştirmesinin beklenmediğini belirten analistler, beklentilerin bankanın bu sene 1 faiz artışı yapacağı yönünde olduğunu aktardı.

Beklentiler, daha önce ECB'nin bu sene 2 faiz artışı yapacağı yönündeydi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA .

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