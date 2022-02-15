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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.038,16 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2022-02-15 18:49:32
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 30,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 8,42 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya Savunma Bakanlığının, "tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığını" açıklaması sonrası küresel ölçekte risk iştahının arttığını belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin sürebileceğini ifade eden analistler, yarın açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarının piyasaların odağında olacağını aktardı.

Yarının veri gündeminde ise yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Çin ve İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. AA .

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