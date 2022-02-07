Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsada bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 2,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,72 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile spor oldu.