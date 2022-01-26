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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kazancıyla 1.951,17 puandan tamamladı.

5 Dakika Önce
2022-01-26 18:51:13
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararlarıyla birlikte piyasalardaki belirsizliğin azalacağı beklentisinin güçlendiğini, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahını beslediğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin varlık fiyatları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı tutanakları, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Çin'de sanayi karları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA .

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