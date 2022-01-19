DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Macron ve AP Başkanı soru almadı, gazeteciler basın toplantısını terk etti
'Sık dişini helası' müze oldu
Yasak Elma 128. bölüm full izle | Yasak Elma son bölüm tek parça izle link
Şahan Gökbakar'dan oyuncu Fırat Tanış'a tepki: 'Ne yeri ne de zamanı’
Süper Lig puan durumu I Trabzonspor'un ezeli rakipleri ile puan farkı
Trabzonspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle! CANLI
Bukele, Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe - Altay maçı canlı yayın! CANLI İZLE
Hollandalı uzman: Türk SİHA'ları dünyanın en iyisi
Yakınları, Yusuf Taha Göktaş'ı anlattı
Borsa günü yükselişle tamamladı
ABD tarihinde ilk kez Müslüman bir kadın federal yargıç olarak aday gösterildi
Sırp Cumhuriyeti: Provokatörler yakalandı
Adıyaman 20 Ocak okullar tatil mi? Son dakika yarın Adıyaman okullar tatil mi 20 Ocak Perşembe

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-01-19 18:39:15
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,64 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,68 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının yükseldiğini ve konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bugün İngiltere ve Almanya'da açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlardaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 9 Ocak 2020'den bu yana ilk kez yüzde 1,90'ı gördü.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da ÜFE, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1950 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş