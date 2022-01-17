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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 değer kazancıyla 2.085,76 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2022-01-17 18:59:01
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,82 puan artarken, toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,70 ve holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,16 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,61 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metninde verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Zew endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, BoJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın ardından karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 2.070 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi. AA .

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