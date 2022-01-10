Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 2.045,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 34 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,22 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

FED'in açıklamaları bekleniyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu ve dünya genelinde rekor seviyelere çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.080 puanın direnç, 1.990 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 700 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.