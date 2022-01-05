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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kazancıyla 2.005,29 puandan tamamladı.

58 Dakika Önce
2022-01-05 18:28:39
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,00 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlendiğini, bu durumun hafta başından bu yana pay piyasalarında hakim olan karışık seyrin sürmesini beraberinde getirdiğini söyledi.

Fed'in açıklaması bekleniyor

Yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını belirten analistler, ayrıca Kovid-19 salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışının da önemini koruduğunu vurguladı.

Analistler, veri gündeminde yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ile haftalık işsizlik başvuruları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıkacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.040 seviyesinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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