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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 1.895,46 puandan tamamladı.

53 Dakika Önce
2021-12-29 18:50:52
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,98 puan artarken, toplam işlem hacmi de 24,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 2,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,12 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesinin pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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