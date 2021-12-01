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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,64 kazançla 1.857,40 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

50 Dakika Önce
2021-12-01 18:24:58
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,78, holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,99 ile ulaştırma oldu. Türk Telekom Reklamı

Gün içinde 1.857,83 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.857,40 puana taşıdı.

Analistler, pay piyasalarında Kovid-19 aşılarının Omicron varyantına etkilerine yönelik iyimserliğin fiyatlandığını bildirdi.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), düzenleyeceği yatırımcı toplantısından çıkacak mesajların piyasaların odağında olacağını dile getiren analistler, yurt içinde ayrıca ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.860 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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