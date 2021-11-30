DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Elektrikli araçların enerjini nasıl karşılanacak?
Şanlıurfa 1 aylık namaz vakitleri (diyanet)
Fed Başkanı Powell’dan kritik açıklama
Varyant ve politika belirleme zorluğu
Dış piyasalarda tedirginlik hali
Düzce namaz vakitleri nelerdir? Düzce namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)
Pakistan'da 'kanlı uçurtmalar' can almayı sürdürüyor
İngiliz medyasında Müslümanlarla ilgili haberler İslamofobik ifadelerle dolu
The Beatles grubunun üyeleri kimlerdir? The Beatles grubu neden dağıldı?
İngiltere tüm yetişkinlere üçüncü doz aşı sağlayacak
Almanya’da Kovid-19 tedbirlerinin sertleştirilmesi planlanıyor
Erhan Kaleli’den Yeni Filmi Hakkında Açıklama, Yapım Kaleli Medya’ya Ait Olacak!
Tarihi Tevrat ile kaliforniyum maddesi ele geçirildi
Tarihi Sinagog Millet Kütüphanesi olarak hizmet verecek
MÜSİAD SAMEKS kasımda 52,3 puana geriledi

TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak günü 1.809,65 puandan tamamladı.

2 Saat Önce
2021-11-30 19:23:13
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan artarken toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

 

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,96 ile spor oldu.

 

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, mevcut aşıların yeni varyanta etkisine dair yapılan farklı açıklamaların da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

 

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporunun piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini ifade etti.

 

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu k aydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş