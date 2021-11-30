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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 değer kazanarak günü 1.809,65 puandan tamamladı.

47 Dakika Önce
2021-11-30 18:29:22
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan artarken toplam işlem hacmi 35,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,14 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,96 ile spor oldu.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, mevcut aşıların yeni varyanta etkisine dair yapılan farklı açıklamaların da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporunun piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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