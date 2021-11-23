Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 kazançla 1.784,56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,81 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,17 ile spor oldu.

Gün içinde 1.791,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artırımına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının ve Fed'in toplantı tutanaklarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve Almanya'da Ifo endekslerinin ön plana çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.790 ve 1.820 seviyelerinin direnç, 1.740 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.