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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kazanarak günü 1.492,93 puandan tamamlayarak 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

31 Dakika Önce
2021-10-25 18:59:57
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günü 1.492,93 puandan tamamlayarak 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, beklentilerden iyi gelen şirket bilançolarının pay piyasalarını olumlu etkilemesine karşın yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının piyasalarda endişe yaratmaya devam ettiğini aktardı.

Şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarının izlenmeye devam edileceğini belirten analistler, yarın yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 puanın direnç, 1.460 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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