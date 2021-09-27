Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.391,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,88 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel piyasaların, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladığını ancak yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını bildirdi.

Yarın , ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senatoda Bankacılık Komitesine yapacağı sunumun piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde de yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de toptan ve perakende stoklar, tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.