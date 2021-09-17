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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,10 değer kazanarak günü 1.419,43 puandan tamamladı.

1 Saat Önce
2021-09-17 18:33:22
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınının küresel ekonomik toparlanmaya etkilerine ilişkin endişeler ve para politikalarının seyrine yönelik belirsizliklerle pay piyasalarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankasının faiz kararları ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.430 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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