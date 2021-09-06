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TIMETURK / EKONOMİ / Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.474,72 puandan tamamladı.

5 Dakika Önce
2021-09-06 18:33:59
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,24 ile iletişim oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da Zew endeksleri, Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, küresel pay piyasalarında yüksek seyreden risk iştahına paralel yurt içi piyasalarda da alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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